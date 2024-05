Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Diomaye Faye exile le Général Kandé à New Delhi, comme attaché militaire Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2024 à 19:46 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau pouvoir va exiler le Général Souleymane Kandé, chef d’Etat-major de l’Armée de terre à New Delhi, comme attaché militaire. A coup sûr, le MFDC va sabrer le champagne avec l’exil de son bourreau à New Delhi. Pour rappel, c’est le Général Kandé qui a pacifié la Casamance à l’arme lourde, quand il était Com Zone, alors que ses prédécesseurs théorisaient l’accalmie.

Le Général Souleymane Kandé, chef d’Etat-major de l’Armée de terre avait aussi réussi à maintenir le calme dans la région de Ziguinchor, alors que le pays brulait lors des émeutes de mars 2021.



Son offensive contre le MFDC n’avait pas eu à l’époque, le soutien de l’actuel Ministre des Forces armées, Birame Diop, qui était à l’époque Chef d’Etat Major des Armées et il avait fallu l’intervention du Président Macky Sall pour que le Colonel Kandé puisse mener sa croisade contre les rebelles.



D’après des sources très dignes de foi, son exil à New Delhi a un parfum de règlement de comptes, qui risque de se faire au détriment de la sécurité nationale, car le Général Kande qui cumule ses fonctions chef d’Etat-major de l’Armée de terre à celles de chef des forces spéciales, est aussi au cœur du dispositif de la guerre de l’est, avec des groupes djihadistes et terroristes à 60 km de Kidira, comme le prouve la dernière attaque à Melgua au Mali.



Cette décision d’exiler Kandé est d’autant plus bizarre que ce serait la première fois qu’un Général soit nommé attaché militaire. Quel gâchis !



Le départ de Kande est une victoire du MFDC, mais aussi celle des bureaucrates sur les combattants , « ceux qui vont chercher les etoiles sous le feu et ceux qui vont les chercher à l’antichambre de l’Etat-major », comme disait Napoléon.





Accueil Envoyer à un ami Partager