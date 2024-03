Diomaye Faye sollicite le renouvellement de l'alliance PASTEF-PDS pour défendre la démocratie sénégalaise Dans un récent échange téléphonique avec un représentant du groupe parlementaire, le frère Lamine Thiam, le candidat Diomaye Faye a exprimé son désir de renouveler l'alliance entre le Parti pour le Travail et l’Émancipation des Forces (PASTEF) et le Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Cette alliance avait été formée lors des élections législatives précédentes, permettant ainsi à l'opposition de gagner une représentation significative à l'Assemblée Nationale.



Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2024 à 12:59 | | 0 commentaire(s)|

Lors de cet appel, le candidat Faye a souligné l'importance de maintenir cette alliance pour protéger les libertés et la démocratie au Sénégal. Il a également exprimé sa gratitude envers le Secrétaire Général National du PDS, Maître Abdoulaye Wade, pour ses réalisations et son engagement en faveur de la démocratie et des libertés.



Un sujet de préoccupation majeur abordé lors de cet échange a été le prétendu plan de confiscation de la volonté populaire par le candidat Amadou Ba. Selon les informations partagées par Diomaye Faye, Ba aurait tenté de s'imposer au premier tour de l'élection présidentielle en détournant les suffrages des Sénégalais. Il aurait également corrompu certains membres du Conseil Constitutionnel afin de rejeter la candidature de Faye à l'élection présidentielle.



Ces allégations soulèvent des questions sérieuses quant à l'intégrité du processus électoral et à la protection de la démocratie au Sénégal. Si elles sont avérées, de telles actions pourraient compromettre la légitimité du résultat électoral et porter atteinte à la confiance du peuple sénégalais envers ses institutions démocratiques.



Dans ce contexte, le souhait de Diomaye Faye de renforcer l'alliance entre le PASTEF et le PDS prend une importance particulière. Une alliance unie et engagée pourrait jouer un rôle crucial dans la préservation des libertés démocratiques et dans la défense de la volonté populaire contre toute tentative de manipulation ou de détournement.



Il reste à voir comment cette situation évoluera dans les prochains jours, mais une chose est claire : la protection de la démocratie et des libertés au Sénégal nécessite une vigilance constante et une action collective de la part de tous les acteurs politiques engagés dans cette lutte.

