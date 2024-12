Dionne 2024 : « La flamme du legs de Mahammed Boun Abdallah sera maintenue… » La coalition Dionne 2024 compte porter haut, le flambeau des valeurs, des convictions et du projet de société légués par le défunt ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, pour la réalisation d’un Sénégal "juste, réconcilié et prospère". Ses membres se sont réunis le week-end dernier, pour adopter la conduite à tenir.

" Suite à une longue pause due à l’observation du deuil du Président Mahammed Boun Abdallah Dionne et à un désaccord sur une orientation politique commune, les membres de la coalition Dionne 2024 se sont réunis ce samedi 14 décembre 2024.



Après des débats riches en propositions, il a été retenu trois résolutions principales : Porter haut le flambeau des valeurs, des convictions et du projet de société légués par le président Mahammed Boun Abdallah Dionne, pour la réalisation d’un Sénégal juste, réconcilié et prospère ", lit-on dans le communiqué officiel parvenu hier à notre rédaction.



Le document d'ajouter qu'il sera " organisé une Assemblée générale nationale, en vue de remobiliser la coalition, d’harmoniser les positions, conformément au contexte politique actuel du Sénégal, afin d’adopter ensemble, une seule et même orientation ".



Selon les membres de "Dionne 2024", qui comptent poursuivre leur contribution à l’œuvre de construction démocratique, économique et sociale du Sénégal, telle que théorisée par feu le Président Dionne : " ces perspectives ainsi déclinées, les responsables, militants et sympathisants de la coalition Dionne, restent ouverts à toutes les forces vives de la nation pour tout sujet d’intérêt commun. En effet, pour notre organisation politique, le Sénégal reste au centre de nos préoccupations ".



La note de préciser que très prochainement, la coalition déclinera une feuille de route pour ses différentes activités au niveau national, conformément à son agenda politique déjà défini à l’issue de l’Assemblée générale prévue.



