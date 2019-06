Dior Fall Sow, ancienne procureure : « El Hadji Kassé doit être entendu » « El Hadj Kassé doit être convoqué pour dire sur quoi il s'appuie pour faire une telle déclaration. Le président de la République doit autoriser à ce qu'il soit entendu ». C’est ce qu’a déclaré Me Dior Fall Sow, première femme procureure au Sénégal, dans l’émission Jury du dimanche de Iradio.

« Il faut qu'on vérifie, avec des documents concrets, pour voir si effectivement ce qu'il déclare est la réalité, parce que quand même, les déclarations qu'il a faites sont assez graves, assez importantes », a jouté la magistrate.

El Hadji Hamidou Kassé a déclaré sur TV5 que Aliou a bien reçu 146 millions de BP, via sa société Agritrans.



