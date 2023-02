Diourbel/ Après un retour de parquet: Serigne Assane Mbacké et Cie face au procureur, ce mardi

Les manifestants interpellés lors du meeting d’Ousmane Sonko à Mbacké ont été déférés hier, au parquet près du tribunal de grande instance de Diourbel. Serigne Assane Mbacké, responsable dudit parti et soixante six autres personnes ont passé la nuit dans les locaux de la police et de la gendarmerie.



Ainsi, ils seront présentés au procureur, ce matin.



A retenir, ces personnes arrêtées depuis lors, sont placées en garde à vue entre Touba et Mbacké.



