Diourbel : Gorgui Sarr, père de 6 enfants, s'est-il suicidé par balle? Le quartier de Ndayane, à Diourbel est dans la consternation. Gorgui Sarr, 40 ans, commerçant de son état, a été retrouvé mort, une balle ayant transpercé sa tête, tôt ce vendredi. Selon les témoignages recueillis, ce commerçant réputé sans histoire, a pris le kheud peu avant six heures avec ses deux épouses et ses six enfants, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 12:19 | | 0 commentaire(s)|

Quelques instants plus tard, une forte détonation se fait entendre du côté du garage de la maison. Sa famille qui accourt, trouve Gorgui Sarr, leur époux et père, mort dans sa voiture, la tête transpercée par une balle d'un pistolet artisanal.



Gorgui Sarr s'est-il suicidé? A-t-il été tué? L'enquête ouverte permettra certainement d'éclairer cette affaire.

