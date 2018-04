Diourbel : Kilifeu et Thiat à la marche du G6

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Avril 2018 à 13:11

La marche nationale des enseignants grévistes du G6 dans la capitale du Baol a débuté. Les principales têtes de file des différents syndicats d’enseignants (Cusems, le Sels A, le Sels, le Saems, le Sneelas, et l’Uden) ont répondu présent à cette manifestation, qui a également vu la participation de Kilifeu et Thiat du mouvement « Y en a marre ». La marche a été finalement autorisée par le préfet du département de Diourbell, Ibrahima Fall et se déroule sous escorte policière..



Les enseignants continuent d’exiger le respect des accords signés le 17 février 2014 avec l’État du Sénégal. La marche a débuté au Lycée d’enseignement général de Ndayane et se terminera devant les grilles de la préfecture de Diourbel.









IGFM



