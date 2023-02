Diourbel : La Sonacos invitée à miser sur des activités parallèles

Le Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos), Modou Diagne Fada, a invité, vendredi, les responsables de l'usine de Diourbel (centre), à miser davantage sur des activités parallèles à son cœur de métier, pour faire face aux difficultés d'approvisionnement en graines d'arachide.



'' Aujourd'hui, à Diourbel, nous avons des difficultés pour approvisionner nos usines en graines d'arachide, et pour pallier cela, il nous faut résolument augmenter les capacités de production de nos unités palliatives que sont le javel, le vinaigre et l'aliment de bétail, pour continuer à tourner et à améliorer la trésorerie '', a-t-il déclaré.



Modou Diagne Fada s'exprimait ainsi au terme d'une visite à l'usine de la Sonacos à Diourbel, où il était venu s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne de commercialisation de l'arachide, ouverte le 21 novembre dernier.



' 'Jusqu'ici, il a été collecté à Diourbel, environ 2 700 tonnes d'arachide. Un tonnage relativement faible par rapport à l'année dernière, même si la campagne doit se poursuivre jusqu'au mois de mai '', a-t-il fait savoir.



Selon lui, cette '' situation précaire '' est due en grande partie, à '' une forte spéculation '' exercée par des '' businessmen '', qui achètent et stockent une bonne partie des récoltes, en attendant de pouvoir les vendre à des prix plus élevés.



Pour cette année, a-t-il dit, " l'État va accompagner la Sonacos et surtout, apaiser les travailleurs, très inquiéts par la situation. ''



La Sonacos va en plus, saisir cette occasion pour '' réhabiliter les centrales de Kaolack, améliorer le système de raffinage de Dakar et augmenter la capacité de production de l'usine de Diourbel '', a annoncé Modou Diagne Fada.



Pour ce faire, a-t-il dit, " le compact global du Sénégal présenté aux partenaires techniques et financiers, à l'occasion du sommet international sur la souveraineté alimentaire '' tenu à Dakar du 25 au 27 janvier dernier, va permettre de financer ce '' projet de mise à niveau de la Sonacos, évalué à 100 milliards FCfa, entre 2024 et 2028 ''.











Aps