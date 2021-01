Diourbel: Le photographe Baye Fall tué atrocement par une pelle mécanique

Plus connu sous le pseudonyme de «Baye Fall», Sidy Sow, un photographe de 42 ans, a perdu la vie atrocement. C’était l’horreur hier dans l’après-midi, au sous quartier «Ndayane» de la commune de Diourbel. Sidy Sow alias Baye Fall, un photographe, est décédé dans des conditions pour le moins atroces, écrit "L'As".



Alors qu’il était monté à bord d’une pelle mécanique qui roulait vers le lycée d’enseignement général de Ndayane, Baye Fall est déstabilisé lorsque l’engin est secoué par un ralentisseur. Aussitôt, il se retrouve sous les grosses roues du lourd véhicule.



Broyé et quasiment méconnaissable, Baye Fall meurt sur le coup. Les sapeurs-pompiers alertés aussitôt, n’ont pu que constater les dégâts. Ces derniers, après constatation du décès, ont transporté le corps sans vie à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lubke de Diourbel.



Quant au chauffeur, il a été placé en garde-à-vue au Commissariat central de Diourbel, en attendant d’être présenté au procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Diourbel.

