Diourbel : Les 9 pastéfiens condamnés à une peine de 6 mois avec sursis

Les 9 militants du parti de Ousmane Sonko ont été reconnus coupables, hier, des faits qui leur sont reprochés, à savoir distribution de flyers à l’intérieur et aux abords d’établissements scolaires. Ce que les prévenus ont nié. Ils ont été condamnés à six mois avec sursis et à une amende de 100 000 francs Cfa.



Les avocats de la défense vont, si on en croit Me Serigne Diongue, interjeter appel. « Nous regrettons que l’affaire ait été jugée, j’allais dire qu’elle a été expédiée parce que quand nous autres avocats, nous sommes arrivés au tribunal, on a vu que l’affaire a été déjà évoquée et jugée. C’est vrai que l’heure officielle de démarrage des audiences au Sénégal, est fixée à 08h 30mn, mais dans la pratique, ici, à Diourbel, à cette heure-ci, il est 9h 46mn et l’audience ne démarrait pas d’habitude. Et, l’affaire a été évoquée sans la présence des avocats qui devraient aujourd’hui assurer la défense de ces prévenus », a-t-il déploré.



Me Diongue annonce qu’ils vont interjeter appel contre « cette décision qui a l’air de ne pas être grave, mais qui a des conséquences sur le plan civique », car « ils peuvent ne pas être électeurs ».



De son côté, Mactar Sène, trésorier national et frère de Alioune Sène, coordonnateur départemental du Pastef, s’est dit surpris par l’arrestation des neuf membres de leur formation politique. Pour lui, ils n’ont fait que vouloir sensibiliser après la sortie du communiqué du ministre de l’Intérieur, appelant à une sensibilisation sur les droits civiques des populations lors de la révision exceptionnelle des listes électorales.



Il a indiqué que le «Weur ndombo» va se poursuivre et cela, en dépit de toutes «ces intimidations». Mactar Sène a aussi appelé les chefs religieux à s’impliquer dans la recherche de la paix, non sans demander aux militants de Pastef, de tout faire dans le calme, la sérénité et la paix.













Bes Bi