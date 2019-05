Diourbel: Les paroissiens cherchent 10 millions pour achever la réhabilitation de l'Eglise Les besoins financiers nécessaires au parachèvement des travaux de réhabilitation de l’église de la paroisse Notre-Dame des victoires de Diourbel (centre), sont de l’ordre de dix millions de francs.

Ce gap financier empêchant l’achèvement des travaux de réhabilitation de cet édifice religieux a notamment été évoqué en marge de la cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux de l’école privée catholique Notre-Dame des Victoires, dont la construction financée par une ONG suisse (Hand für Africa), a coûté 150 millions de francs.



Les travaux de réhabilitation de l’église s’élèvent à 32 millions francs cfa, les paroissiens ont contribué à hauteur de 16 millions de francs cfa, a-t-on appris lors de la manifestation.‘’Nous remercions les paroissiens pour l’effort immense qu’ils ont fait en mettant la main à la poche pour l’édification de leur Eglise’’, a ainsi déclaré Monseigneur André Guèye, évêque de Thiès.



‘’Nous avons aussi reçu quelques soutiens des autorités étatiques, malheureusement la somme que nous disposons et qui a été investie, a besoin d’être renforcée pour l’achèvement des travaux’’, a-t-il indiqué. Selon l’Abbé Emile Ndione, curé de la paroisse, le chef de l’Etat a donné 5 millions de francs en espèces et 25 tonnes de ciment d'une valeur de 6 millions de francs cfa.











Aps

