Diourbel- Trafic de drogue : 15 ans et 2 millions de FCfa d’amende requis contre Koumack Diouf

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019

Le Tribunal de Diourbel a jugé aujourd’hui, une affaire de drogue, dont l’accusé était dans un bus de transport en commun. Le prévenu, répondant au nom de Koumack Diouf, habitant le village de Niakhar, refuse toujours, d’être le propriétaire de la quantité de drogue saisie. Il a gardé cette posture depuis l’enquête préliminaire jusqu’à aujourd’hui, devant le juge.







Koumack Diouf a été en détention depuis le 27 Août 2017. Interpellé à nouveau au Tribunal, il maintient ses dénégations. Non convaincu de son innocence, le procureur a requis 15 ans et, à payer une amende de 2 millions de FCfa.







Mais, son avocat, Me Assane Dioma Ndiaye estime que rien ne confirme la culpabilité de son client. Et, d’après sa posture, il est clair qu’il n’est pas le propriétaire de la marchandise.







Le délibéré est prévu dans les prochains jours...







Leral

