Diourbel: Un enseignant viole son élève et menace de... Une histoire de viol présumé éclabousse le centre de formation professionnelle de Diourbel. L’enseignant M. W. G. est accusé d’avoir abusé sexuellement de son élève en première année de couture.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 06:50 | | 0 commentaire(s)|

Les faits ont eu lieu le 17 février dernier. Le Prof aurait demandé à son élève de venir chez lui préparer un plat à base de niébé. L’élève s’exécute.



Tout se passe bien jusqu’à ce qu’elle finit de préparer le mets. Mais, tout bascule l’enseignant ferme la porte et force l’élève à coucher avec lui, relate Le Soleil. Après son acte, il menace l’élève en lui demandant de revenir au risque de voir leurs ébats sexuels sur les réseaux sociaux.



Rentrée chez lui, elle informe ses parents qui portent plainte. L’enseignant sera arrêté et placé en garde à vue. Il sera déféré aujourd’hui pour viol.

