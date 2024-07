Diourbel : Un fort taux d’anémie, principale cause de mortalité maternelle Le Grand Panel- La maitresse sage-femme Fatoumata Bintou Ngom a informé que dans le centre de santé Médinatoul « 10 accouchements sont enregistrés par mois, dans cette structure sanitaire mais l’on y observe une élévation du taux d’anémie chez les femmes constituant la principale cause des décès maternels »

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2024 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Selon Mme Ngom, qui s’exprimait dans le cadre d’une caravane pour la promotion de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/jeunes, les femmes peinent à trouver des moyens financiers pour acheter du fer signalant que des femmes restent jusqu’à trois ou quatre mois de grossesse, sans aller se faire consulter en plus des retards des CPN (consultations prénatales)



« Sur une population de 34 850 cibles, dit-elle, 1200 femmes sont en âge de procréer signalant que la planification familiale n’est pas un sujet facile en raison du poids de la religion.



Elle ajoute que « les moyens ne sont pas fameux. Il arrive que les patientes ne payent pas leurs ordonnances par manque de moyens. La pauvreté également constitue un facteur bloquant. Nous avons des femmes qui ont des problèmes de tickets »



Dans un autre registre, le district sanitaire de Diourbel est confronté à un problème d’intrants dans sa lutte contre la malnutrition, une situation à l’origine de cas aigus et sévères, a indiqué le point focal de la nutrition et du suivi de l’enfant dans ledit district sanitaire, Sarata Sidibé Cissokho.



« Notre souci majeur, c’est la prise en charge, parce que nous avons des problèmes d’intrants. Nous sommes en ce moment en rupture d’amoxicilline et d’autres médicaments phares pour la malnutrition, et la population est sceptique. Pour faire la préparation des farines, elle préfère les produits prêts à l’emploi a-t-elle expliqué prévenant que la malnutrition a des conséquences néfastes, car pouvant même entrainer des décès.



A en croire Mme Cissokho, en fin 2023, il y a eu beaucoup de décès dus à la malnutrition sévère parce qu’il n’y avait pas assez de lait à donner aux enfants.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook