Diourbel / Zappés des listes d’investiture: Les partis alliés de Bby dénoncent

Après avoir été zappés des listes de Benno Bokk Yakaar (Bby), des membres de la plateforme des partis alliés de la coalition ont fait face à la presse, pour se faire entendre. Il s’agit de l’Ader, la Ld, Ldr/Yeesal, Mpcl/Jotna, du Pit, de Pps, du Rta-S et Ts-Ta/Msa).



Selon le porte-parole du jour, aucun membre de ces partis précités n’a été investi sur les listes pour la municipalité ou le Conseil départemental de Diourbel. « De manière unilatérale, les mandataires pour la commune et pour le département, en l’occurrence Dame Diop et Moustapha Guèye, ont procédé aux investitures de la coalition, en écartant la majorité des partis alliés. Ils sont les principaux responsables de cette forfaiture. Nous dénonçons, avec la dernière énergie, ce manque de concertation avant, pendant et même après le dépôt des listes », a dit Dame Kane, coordonnateur départemental du parti de Modou Diagne Fada.



Les membres de cette plateforme invitent donc le président de la Coalition Bby, Macky Sall, à intervenir afin que « ces manquements soient corrigés le plus rapidement possible ».











Le Quotidien