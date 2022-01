Diourbel, incendie dans une imprimerie : Des dégâts matériels jugés importants Un incendie d’une rare violence a ravagé l’imprimerie de Ndiaga Seck, le président de la Ligue régional de sport boule de Diourbel. Les causes ne sont pas encore connues, mais on soupçonne une origine électrique. Les dégâts matériels sont jugés importants.

L es deux ateliers de l’imprimerie de Ndiaga Seck, le président de la Ligue régionale de sports boule de Diourbel, ont pris feu hier vendredi après-midi, aux environs de 15 heures. Il n’y a pas eu de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont jugés importants.



Le Commandant de la 22 Compagnie d’incendie et de secours de Diourbel, le lieutenant Ibrahima Camara explique : «On nous a alerté vers les coups de 15h18’ car la distance entre le sinistre et la caserne n’était pas assez loin. L’engagement de 15 gradés et sapeurs, plus un fourgon pompe et un VUL nous a permis de circonscrire le feu. On a établi de petites lances qui nous ont permis d’enrayer la propagation du feu. On a eu quelques difficultés lies à l’accès. »



« Le bâtiment était fermé. On devait passer par les maisons contiguës pour pouvoir accéder à la toiture. Ce qui nous a un peu fatigués ; mais, Dieu merci, on a réussi la mission. Le bâtiment contenait beaucoup des comestibles, à savoir des papiers et un atelier d’imprimerie, la propagation a été très rapide. Mais avec les moyens dont nous disposons, on a pu sauver le maximum».



Le Commandant de la 22 Compagnie d’incendie et de secours de Diourbel, le lieutenant Ibrahima Camara, conseille la population d’être vigilante, surtout en cette période de chaleur.



«On leur demande de couper l’électricité de temps en temps et de veiller sur les conduits électriques. Les propriétaires des magasins doivent vérifier, chaque 3 mois, leurs installations électriques, pour éviter ces genres de flammes. On ne connait pas l’origine de l’incendie».

Parmi les victimes de cet incendie, il y a eu Mamadou Wéinde Dieng, un enseignant de profession. «Nous rendons grâce à Dieu, il n’y a pas eu de perte en vie humaine. Il n’y a que des dégâts matériels. Nous remercions les voisins qui nous ont aidés à sauver nos matériels. Nous avons perdu nos matériels et certains de nos dossiers. Nous prions que le tout puissant nous accorde une longue vie pour que nous puissions avoir d’autres matériels. Les causes de cet incendie sont liées aux installations électriques».

