Diourbel-sit-in a l’hôpital régional Les travailleurs étalent leur courroux

Ces agents de santé regroupés autour de l’intersyndicale de l’hôpital menacent de dérouler leur plan d’actions. Les blouses blanches de l’hôpital régional Heinrich Lukbe en brassards rouges réclament de meilleures conditions.



Le coordonnateur de l’intersyndicale des syndicats de la santé Matar Ndiaye déclare : «les trois points qui nous préoccupent, sont l’augmentation des heures supplémentaires jugées dérisoires. Il s’agit également de réparer une injustice sur l’indemnité de grade.

Tout agent de l’Etat affecté dans cet hôpital dispose de cette indemnité liée au grade et le reste du personnel contractuel est laissé en rade. Nous avons estimé qu’il faut réparer cette injustice pour l’année budgétaire 2022. Et le 3ème point est la note de création de nouveaux services et la mise en œuvre de postes de médecins adjoints. Nous réclamons un major-chef de service».



Les travailleurs de la santé, membres de l’intersyndicale décident de mettre en place une plate-forme revendicative qui sera déposée surla table du Directeur de l’hôpital mais aussi de l’inspectrice du travail et du gouverneur de la région. Pour rappel, l’intersyndicale regroupe du Sutsas, du Syntras et Sdt 3

Sud Quotidien