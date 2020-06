Diplomatie: Le permis de conduire sénégalais n’est plus échangeable en France

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juin 2020 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal ne fait plus partie depuis le 31 mars 2020, de la liste des pays dont on peut échanger le permis de conduire pour un permis français. Alors que des pays comme le Cap-Vert, qui n'ont pas le Français comme langue officielle, sont encore admis...



« Mais où sont nos diplomates. Vous pensez que c'est en distribuant des pseudo aides qui seraient plus utiles au Sénégal, que vous aurez les voix électorales de la Diaspora? Comment est-ce qu'on peut avoir des incapables pareils comme dirigeants? », s’interroge-t-on.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos