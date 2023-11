Direct / Gala de Kickboxing : 1er face-à-face Akhlou Brick vs Ngaaka Blindé et Bou Siteu vs Laurent Ndiago...

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2023 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération de Kickboxing et Eric Favre, organisent un grand gala de kickboxing, le 2 décembre prochain, à l'esplanade du Grand Théâtre, avec en guest-stars, Ngaaka Blindé et le groupe Akhlou Brick. Laurent Ndiago, le chouchou de la lutte sénégalaise, fera ses grands débuts en Kickboxing contre Bou Siteu, après qu'ils se soient affrontés lors d'un gala de lutte avec frappe en 2021.