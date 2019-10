« Direct Info » : Pape Diogaye Faye licencié a nuitamment, retiré deux machines du journal

Une source de Leral, est revenue sur le licenciement de l’ex-Directeur de « Direct Info », Pape Diogaye Faye. Constatant la fin de ses agissements fâcheux, Diogaye repasse sur ses pas pour récupérer dans les locaux de son journal deux machines de bureau. Mais, il n’a ramené qu’une seule machine de bureau sur les deux. Etonnant ! Personne ne sait pourquoi ?



Après constat de son acte, le patron de Holding Amar, Cheikh Amar n’a pas réagi. Comme promis dans son communiqué, actant le licenciement de Pape Diogaye, il a promis de rencontrer le personnel du journal pour discuter sur la continuité des activités.



A retenir que les jeunes journalistes de « Direct Info », déployant d’efforts énormes au quotidien, couraient derrière 8 mois d’arriéré de salaires. Ces derniers, ont même, un dossier en instruction à l’Inspection du Travail.



Seulement, Pape Diogaye Faye, décrit comme étant un « viveur » au vrai sens du terme. Il aimait jouir de son pouvoir de Directeur de journal et parfois, même, il en « usait » et en « abusait », pour soustraire des fonds à d’honnêtes citoyens. Sachant bien détecter des conflits latents ou ouverts, il se lie des pactes pour combattre avec son outil de pression, un adversaire d’autrui.



Leral y reviendra avec de plus amples détails et d’autres révélations sur les frasques de l’ex-Directeur de « Direct Info ».

Affaire à suivre…