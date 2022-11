Directeur général de la planification et des politiques économiques : Bamba Diop crée un malaise au ministère de l’Économie Ça rouspète grave au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Le directeur général de la planification et des politiques économiques, Bamba Diop, est dans le viseur d’une soixantaine d’agents dudit département ministériel. L'As

Pour cause, on accuse M. Diop d’avoir retiré les avantages de plus de 60 agents sans en informer sa hiérarchie, en l’occurrence la ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Mme Oulimata Sarr.



D’après nos sources, Bamba Diop a profité du départ de l’ancien ministre Amadou Hott pour mettre à exécution son plan. Selon nos interlocuteurs, par cet acte, le directeur général de la planification et des politiques économiques prend le contrepied du Président Sall qui s'inscrit dans une dynamique de valorisation des salaires des fonctionnaires pour faire face à la cherté de la vie.



Pourtant, ajoutent-ils, l’ancien Secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC), feu Pierre Adama Ndiaye, avait dit que ces avantages, que Bamba Diop a retirés, étaient désormais un acquis.



Ces agents demandent à la ministre Oulimata Sarr de rectifier cette discrimination, sinon ils n’excluent pas d’aller en grève à la fin du mois de décembre. Car, certains ont des engagements bancaires. Au même moment, accusent nos interlocuteurs, Bamba Diop a signé un contrat juteux avec sa secrétaire qui est pourtant admise à la retraite depuis longtemps.

