Direction des Impôts et des Domaines: Abdoulaye Diagne, une compétence et cadre émérite aux commandes Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 06:28 | | 0 commentaire(s)| La Direction des Impôts et des Domaines a un nouveau patron. Abdoulaye Diagne, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur des grandes entreprises à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur général des Impôts et des Domaines, en remplacement de monsieur Bassirou Samba Niasse, appelé à d'autres fonctions. Cette décision a été prise à l'occasion d'un Conseil interministériel, tenu ce jeudi, à Thiès. Leral.net a voulu passer en loupe la brillante carrière de celui qui a occupé précédemment les fonctions du Directeur des grandes entreprises à la Direction générale des Impôts et des Domaines.

Abdoulaye Diagne, inspecteur principal des Impôts et des Domaines, matricule de solde 606.884/H, a été nommé Directeur des Grandes Entreprises à la Direction générale des Impôts et Domaines, le 24 avril 2019. Il avait remplacé à ce poste, Adama Mamadou Sall. Désormais, il va occuper les fonctions de Directeur des Impôts et des Domaines, en remplacement de Bassirou Samba Niasse.



Ainsi, Abdoulaye Diagne, ce jeune homme est décrit d’une personnalité, disposant de beaucoup de qualité. Son humilité, son sens élevé du devoir et ses relations humaines, ainsi que sa rigueur à ses ascendances maraboutiques restent ses atouts. Abdoulaye Diagne est, dit-on, un homme accompli, fervent talibé, sérieux et compétent. Le nouveau Directeur des Impôts et Domaines se distingue comme un cadre émérite, apte à assumer des responsabilités nationales.



L’Inspecteur principal des Impôts, Abdoulaye Diagne a fait ses humanités au Lycée Blaise Diagne de Dakar où il a obtenu son Bac en 1997. Ce prestigieux parchemin le mène tout droit vers l’UGB où n’étaient orientés que les bacheliers les plus méritants. En homme studieux, assis sur les principes, Abdoulaye Diagne n’a pas perdu de temps à l’UGB. Juste après son DEUG en Droit en 1999, il accède à la maîtrise, option Droit public qu’il réussit haut la main en 2002 avec la mention « Assez bien», avant d’intégrer le cycle A de l’ENA à l’issue de la sélection sur concours.



Recruté à la DGID en 2004, le tout nouveau Directeur des Impôts et des Domaines a servi comme inspecteur stagiaire au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau 2 (2004- 2005), puis comme responsable d’Unité de fiscalité professionnelle dans le même centre, avant d’être promu rédacteur à la Direction des Impôts chargé entre autres, du suivi recouvrement et de la centralisation recettes (2007- 2008).



Nommé chef de la Section des régimes fiscaux spécifiques et agréments à la Direction de la Législation, des Etudes et du Contentieux, Abdoulaye Diagne n’occupe ce poste que pendant une année (2008- 2009), avant de rejoindre le Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances comme Conseiller Technique du Ministre. Il a assuré pendant quatre ans la présidence du comité hebdomadaire, chargé du suivi du recouvrement des recettes budgétaires qui regroupe notamment, les services des Impôts, de la Douane, du Trésor, de la Direction générale des Finances et de la Direction des Prévisions et Etudes économiques. Il était, en outre, chargé du suivi des réformes fiscales et de la gestion des régimes dérogatoires en relation avec l’APIX.



Abdoulaye Diagne est nommé Directeur du Recouvrement en février 2014. A l’actif du tout nouveau Directeur des Impôts et Domaines, il faut se rappeler de ses productions suivantes : «Incitations fiscales et compétitivité : enjeux au niveau communautaire » (Mémoire de l’ENA 2003) ; « Immatriculation des terres du Domaine national : quand la réalité prend le pas sur la loi » (Rapport de stage 2002) ; « Responsabilité pénale individuelle en Droit international » (Mémoire de maîtrise 2001).





