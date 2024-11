Direction générale des Élections (D.G.E) : Historique de sa création à nos jours... L ’organisation des Élections au Sénégal a toujours été du ressort de l’Administration, à travers les services du Ministère de l’Intérieur. Jadis, dévolue à la Direction de l’Administration et de l’équipement (DAGE) comme maitre d’œuvre, l’organisation des élections se faisait par le biais d’un Comite Ad Hoc Electoral (DAGAT, DAF, DCL) créé à cet effet. Cette dynamique de perfectionnement de l’Administration électorale a justifié à la veille des élections législatives de 1998, la création de la Direction générale des Élections (DGE) et de l’Observatoire national des Elections (ONEL).

Il est important de rappeler que l’organisation des élections locales de 1996 en deux jours, surtout au niveau de Dakar, est à l’origine de la création de l’ONEL et de la DGE. Dans un double souci d’être, d’une part, en phase avec le contexte de démocratisation des régimes politiques africains déclenché au début des années 1990 et, d’autre part, de garantir un processus électoral transparent et apaisé, le président Abdou Diouf créa l’Observatoire national des Elections (ONEL) par la loi n° 97- 15 du 08 septembre 1997.



En 2000, la DGE a disposé d’une autonomie de gestion financière qui était de la compétence de la DAGE. Le DGE devient un administrateur des crédits. L’ONEL contrairement à la DGE n’était pas un organe pérenne.



Pour chaque processus il disparaissait après le dépôt du rapport d’activités. Il n’avait pas non plus une autonomie financière. Abdou Diouf proposa une administration pérenne, logée au Ministère de l’Intérieur, à la suite du rapport de l’inspecteur d’Etat Cheikh Gueye qui sera le premier Directeur général des Elections.



La DGE a été dirigée par des personnalités suivante: - De 1998 à 2011 Monsieur Cheikh Gueye, Inspecteur général d’Etat; - de 2011 à 2013 Monsieur Tanor Thiendella Sidy Fall, Commissaire de Police; - de 2013 à janvier 2016 Monsieur Oumar Top, Administrateur civil; - de janvier 2016 à juillet 2024 Monsieur Tanor Thiendella Sidy Fall, Contrôleur général de Police.



Ainsi, depuis sa création en décembre 1997, la DGE s’est chargée de l’organisation matérielle des élections sur l’ensemble du territoire national. À l’Étranger, cette compétence du Ministère chargé des Élections est exercée en rapport avec le Ministère chargé des Affaires Étrangères.



Par ailleurs, il faut préciser qu’après la première alternance démocratique du Sénégal en 2000, le président Abdoulaye Wade remplaça l’Observatoire national des Elections par la Commission électorale nationale autonome (CENA) créée par la loi n° 2005-07 du 11 mai 2005.



La CENA a des représentations dans 46 départements et au niveau de la Diaspora. Les attributions de la CENA sont fixées par l’article L.11 du Code électoral. Cependant, dans un souci d’apaisement de l’espace politique et d’autonomisation de l’Administration électorale, la DGE fut érigée en Ministère chargé des Elections en 2011 avec à sa tête Monsieur Cheikh Gueye.



De 1960 à nos jours, le Sénégal a totalisé plus d’une quarantaine de consultations électorales, dont douze (12) élections présidentielles, treize (13) élections législatives, quatre (4) référendums, deux (2) élections sénatoriales, deux (2) élection des Hauts Conseillers des Collectivités territoriales (HCCT), en sus des élections locales (régionales, municipales et rurales) devenues territoriales (départementales et municipales)



Les Services Rattachés



La Direction générale des Élections (D.G.E) est structurée en services et directions. • Les services rattachés (le Secrétariat particulier, le Service de l’Informatique, des Etudes et des Statistiques; le Bureau de la Coopération internationale; le Bureau de la Conservation des Documents et Archives et le Bureau du Courrier) ;



La Direction des Opérations électorales est chargée, dans les conditions définies par le code électoral, et en relation avec la Direction de l’Automatisation des Fichiers, les autorités territoriales, les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal et autres ministères compétents, des activités suivantes :

• la tenue du fichier général des électeurs comprenant le fichier des électeurs établis sur le territoire national composé des civils, des militaires et paramilitaires, du fichier spécial des sénégalais de l’extérieur ;



• l’élaboration de la carte électorale ; • l’élaboration du calendrier général des opérations électorales et des études sur toutes les questions liées au processus électoral;



• la planification, la programmation, l’évaluation et de la gestion du matériel électoral ; • l’organisation matérielle et le suivi du processus électoral relevant du Ministère de l’Intérieur.



La Direction de Opérations électorales comprend, outre un Secrétariat particulier, trois divisions :



• la Division de la Logistique et de la Planification ; • la Division du suivi des Opérations et des Missions ; • la Division de la Carte électorale et des Fichiers électoraux. La Direction de la Formation et de la Communication est chargée: • de l’élaboration et de l’exécution du plan de formation en matière électorale, notamment des autorités administratives déconcentrées, des chefs de missions diplomatiques et consulaires, des élus et des agents ; • de la formation des membres des bureaux de vote et des membres des commissions administratives de révision des listes électorales.



En tant que de besoin, elle participe à la formation des autorités judiciaires chargées des élections ; • des études et des propositions toutes mesures législatives, règlementaires et administratives permettant de garantir la qualité des scrutins ; • de la diffusion de toute information relative aux élections. Elle organise des campagnes de sensibilisation des électeurs sur les étapes du processus électoral ainsi que sur les techniques de vote, sur les droits et devoirs des électeurs ainsi que sur les techniques de vote.



Elle comporte, outre un Secrétariat particulier, trois divisions : • la Division de la Formation permanente ; • la Division de la Communication et des Relations publiques ; • la Division des Etudes, de la Législation, de la Documentation et des Archives.



Direction Des Ressources Humaines Et Des Finances



La Direction des Ressources humaines et des Finances assure la gestion des affaires administratives et financières. A ce titre, elle est chargée de : • la gestion des crédits de fonctionnement ; • la gestion des crédits affectés aux opérations de révision des listes électorales et à l’organisation des élections et référendums ; • la gestion des ressources humaines ; • la gestion du matériel de fonctionnement de la DGE. Elle comporte outre un Secrétariat particulier : • la Division de la Gestion administrative et du Personnel ; • la Division de la Gestion financière, des Marchés, du Matériel et des Matières.

