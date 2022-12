« Discours à la nation » : Yewwi Askan Wi annonce un concert de casseroles et décline un plan d’action Communiqué partagé sur la page officiel Facebook de Cheikh Tidiane Youm, avant, pendant et après le « Discours à la nation » Yewwi Askan Wi décline son plan d’action qui sera marqué par un concert de casseroles au moment où le président Macky Sall va s’adresser aux Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Décembre 2022 à 13:14 | | 1 commentaire(s)|

Selon son post, après la publication du Communiqué du 23 décembre, une grande majorité des citoyens a réagi pour suggérer la tenue du concert de casseroles le 31 décembre exactement au moment de l’adresse du président de la République à la Nation.



C’est ainsi que la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi s’est immédiatement réunie pour répondre à cette demande générale des Sénégalais, et réajuste son agenda comme suit :



- Mercredi 28 décembre 2022 : Conférence de presse de la Coalition Yewwi Askan WI ;



- Vendredi 30 décembre 2022 : Participation massive au rassemblement populaire de la Société civile à la Place de la nation ;



- Samedi 31 décembre 2022 : Concert de casseroles à 20 heures, coïncidant avec l’adresse du président de la République à la Nation ;



- Vendredi 06 janvier 2023 : Rassemblement national du peuple, partout au Sénégal et dans la diaspora.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook