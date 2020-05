Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Disparition de Cheikh Béthio Thioune, 1 an déjà que le guide des Thiantacounes n’est plus ! Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mai 2020 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Il y a un an lorsque disparaissait le guide religieux des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune. Né vers 1938 à Madinatou Salam, il a été rappelé à Dieu le 7 mai 2019 à Bordeaux, en France, à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie.



C’était au lendemain de sa condamnation par contumace par le Tribunal de grande instance de Mbour à 10 ans de travaux forcés et 200 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts dans l’affaire dite du double meurtre de Médinatou Salam.



Cheikh Béthio a été inhumé le 10 mai, au cimetière Bakhya de Touba, jour même où sa dépouille a été rapatriée. Son enterrement avait soulevé beaucoup de polémiques, car beaucoup de ses talibés réclamaient son enterrement à Madinatiul Salam.



Aujourd’hui, son fils aîné, Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée et sa troisième épouse, Sokhna Aida Diallo se disputent le califat. Ce, même si le premier nommé est désigné khalife, par le Khalife général des Mourides et des membres de sa famille.







Accueil Envoyer à un ami Partager