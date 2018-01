Disparition de Cheikh Sidy Makhtar Mbacké: Me Wade présente ses condoléances et envoie une délégation à Touba Dans une déclaration, l’ancien président Abdoulaye Wade présente ses condoléances à la communauté et à la Oumma islamique suite à disparition du Khalife général des mourides, Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, rappelé à Dieu mardi à l’âge de 94 ans. Par ailleurs, le pape du Sopi annonce l’envoi d’une forte délégation composée par des membres du Comité directeur du PDS à Touba ce vendredi matin, pour présenter, sous la direction du Coordonnateur Général, Oumar SARR et du Président du groupe parlementaire, Madické Niang, les condoléances du Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade du candidat du parti, Karim Wade et de l'ensemble des membres du parti.



