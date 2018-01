Disparition de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké : La communauté Léboue estime que, c'est un recours, un abri, une consolation qui s'en va

Abdoulaye Makhtar DIOP, Grand Serigne de Dakar a présenté les condoléances de la communauté Léboue à la confrérie Mourideet à la Umma Islamique, suite au rappel à Dieu du khalife général Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké. Dans un communiqué qui nous est parvenu, Abdoulaye Makhtar Diop dit avoir accueilli la nouvelle avec tristesse.



« C’est avec une grande tristesse que j’ai accueilli la nouvelle de la disparition de Serigne Cheikh Sidy Moctar MBACKE, Khalife Générale des Mourides. Je sais quel déchirement est cette grosse perte qui vient de s’abattre sur toute la communauté musulmane et toute l’Umma Islamique.



La disparition de cet illustre homme de Dieu, serviteur de l’Islam, cet érudit, ce médiateur social est bien une cruelle épreuve pour la famille religieuse mouride et l’ensemble des confréries du Sénégal », déclare-t-il.



Par ailleurs, le Grand Serigne de Dakar est revenu sur la relation de sa communauté et celle Mouride, en ces termes: « au nom de la communauté Lébous qui est liée à la communauté Mouride par des relations séculaires depuis la rencontre entre Cheikh Ibra Binta Guèye MBENGUE et le vénérable Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE sur le chemin de l’exil au Gabon ; relations entretenues et consolidées par le défunt Khalife. J’exprime mes condoléances au nouveau Khalife avec lequel j’ai des relations familiales, à l’ensemble des membres de cette grande confrérie, les vives condoléances et sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder réconfort, à côté de leurs illustres parents ».



« A travers cette disparition du défunt Khalife Général des Mourides, Serigne Cheikh Sidy Moctar MBACKE, c'est une période qui s'achève, un recours, un abri, une consolation qui s'en va. Qu’Allah, le Tout Puissant accueille Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké dans son Paradis. Amine », lit-on dans ce communiqué.