Disparition de Sidy Lamine Niasse: " Tout le Sénégal est triste, particulièrement les populations de Rufisque..." Le concert de témoignages continue d'affluer et Oumar Faye de Leral Askan wi en son nom propre et au nom des populations de Rufisqque, ne fait pas exception à la règle, évoquant le vide laissé par ce " grand monsieur, attaché à son pays et à la défense des valeurs de l'Islam".

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Décembre 2018 à 14:56 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos