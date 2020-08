Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Disparition de la dernière légende de l’âge d’or d’Hollywood : Olivia de Havilland, décédée à l’âge de 104 ans Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Août 2020 à 11:58 | | 0 commentaire(s)| Olivia de Havilland, née le 1er juillet 1916 à Tokyo (Japon) et morte le 26 juillet 2020 à l'âge de 104 ans dans le 16e arrondissement de Paris (France), est une actrice britannique de naissance, naturalisée américaine puis française.

Elle a joué dans « Autant en emporte le vent » ou des « Aventures de Robin des bois », décroché deux Oscars et s’est éteinte à Paris le 26 juillet dernier à l’âge de 104 ans.

Toute sa vie, elle a cru aux trois « L » : Love, Laughter, Light en français amour, rire et lumière. C’est à eux qu’elle attribuait son impressionnante longévité.



Jouant dans 49 films, elle a été considérée après la mort de l'acteur Kirk Douglas, le 5 février 2020, comme la dernière « légende vivante » de l'Âge d'or de Hollywood et un témoin de cette époque, à l'image de Norman Lloyd ou Marsha Hunt.



Sœur de l'actrice Joan Fontaine, Olivia de Havilland était au moment de sa mort la seconde actrice la plus âgée au monde, juste après celle qui la double en français dans beaucoup de ses films, Renée Simonot (née en 1911), la mère de Catherine Deneuve.



Celle qui disait « Les gens célèbres ressentent le besoin d’être perpétuellement au sommet de la vague, sans se rendre compte que cela va à l’encontre de toutes les règles de la vie » a connu la notoriété très tôt, à dix-neuf ans.



