Disparition du Khalife général des Mourides: Abdoul Mbaye pleure un père et un ami…

A la suite de la disparition du Khalife général des Mourides Serigne Sidy Mokhtar Mbacke, plusieurs leaders politiques ont présenté leurs condoléances à l’Ummah Islamique. L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye n’a pas déroge à la règle. « C’était un saint homme dans le sens le plus fort de ces termes ; c’est ainsi que je pense pouvoir faire prendre conscience à mes compatriotes de l’immense perte qui nous affecte. Sa grande discrétion, son extrême simplicité, même son parler bas, étaient la conséquence de la grande partie de son existence et de sa vie qu’il consacrait à Dieu », exprime-t-il dans un communiqué reçu à Leral.



Le Président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) a aussi rappelé « les nobles démarches que le Khalife menait pour l’unification des Tarikha au Sénégal ». « C’était aussi un sage. Il était et restera un modèle de réserve et d’équilibre par ses interventions publiques parmi les chefs religieux du Sénégal», dira-t-il.



Abdou Mbaye a aussi évoqué ses relations avec Serigne Sidy Mokhtar Mbacke. « A trois reprises et en présence de deux témoins, il m’a dit qu’il me considérait comme fils et ami pour une raison qui existait mais dont il ne m’a pas livré le secret. Je l’informais de tout ce qui me concernait et recueillais ses prières avant toute grande décision. Je perds donc un père et un ami, et nous sommes nombreux au sein de la communauté musulmane du Sénégal et d’ailleurs, à être devenus cette nuit, orphelins », rappelle-t-il.









Ndèye Rokhaya Thiane (Stagiaire)

