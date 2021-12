Disparition mystérieuse d’une nouvelle mariée

Mariée et âgée de 22 ans, Ndiémé Diop a quitté le domicile conjugal le 9 décembre dernier et n’a plus donné de nouvelles depuis. Inquiet, son mari, Mamadou Sarr Niang Ndiaye, a saisi la Section de recherches et la police pour se lancer à sa recherche. Joint au téléphone, il a expliqué que ce jour-là, vers 9 h, elle avait quitté la maison située à Sagata Djolof, pour se rendre à l’hôpital.



‘’ Elle vend le petit-déjeuner devant notre maison. Mais ce jour-là, elle avait dit qu’elle avait des maux de tête et qu’elle devait se rendre à l’hôpital. Elle est partie avec notre enfant qui n’a même pas encore un an. Vers 14 h, mes parents m’ont appelé pour me demander si on avait échangé au téléphone, parce qu’elle était injoignable ’’, a confié son mari. Depuis lors, la femme n’est toujours pas rentrée et n’a pas donné la moindre nouvelle, précise-t-on dans le journal "Enquête".



Deux jours plus tard, une dame leur a indiqué avoir vu Ndiémé prendre un car, direction Touba. Cette déclaration a été confirmée par les premiers éléments de l’enquête, qui indiquent que le téléphone a été localisé à Touba Usine. ‘’ Depuis deux jours, je suis à Touba, mais je ne la vois toujours pas. Et quiconque serait amené à avoir des informations, est invité à me contacter au plus vite ’’, indique le mari.