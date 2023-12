Distinction : Doudou Kâ reçoit la Médaille d’honneur de l’Aéronautique militaire

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Novembre 2023

«Je voudrais avant tout témoigner ma profonde gratitude à son excellence, le président de la République, Macky Sall et remercier l’armée de l’air sénégalaise de m’avoir remis, à titre exceptionnel, la médaille d’honneur de l’aéronautique militaire. C’est un grand honneur que de recevoir cette éminente distinction. Je mesure la considération et la bienveillance », a écrit Doudou Ka sur le réseau social X.



«Et si je suis autant fier de cette reconnaissance, c’est parce qu’elle vient d’une institution qui incarne les valeurs les plus élevées de l’idéal républicain : l’armée nationale. Mais au-delà de ma personne, cette récompense est aussi un hommage rendu à tous les serviteurs silencieux de l’industrie du transport aérien sénégalais et des services de l’économie et des finances du Sénégal », a ajouté le lauréat.



Il a tenu à associer à cette récompense, toutes celles et ceux qui inlassablement et anonymement prêtent quotidiennement leur concours au rayonnement du Sénégal.

Adou FAYE







Source : Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Doudou Kâ, a été distingué par l'armée de l'Air sénégalaise.

