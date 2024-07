Distinction à l'Internationale: Youssou Ndour Docteur Honoris Causa de l'université Berklee

«Vous êtes un modèle de l’industrie vraiment inspirant qui a consacré sa vie et sa carrière à la musique, tout en faisant preuve d'un engagement envers la société et les droits de l'homme au niveau international.



Au cours de votre impressionnante carrière, qui s'étend sur cinquante ans, vous avez exercé diverses fonctions, notamment en tant qu'interprète, auteur-compositeur, acteur, propriétaire d'une maison de disques, entrepreneur et homme politique. Grâce à votre travail, qui comprend des dizaines d'albums acclamés, vous avez été un pionnier du mbalax - un genre qui mélange les voix et les instruments traditionnels wolofs avec la musique latine - et vous avez joué un rôle de premier plan dans l'introduction de ce genre dans le monde», témoigne David Bogen, Président et Doyen par intérim.



A travers cette distinction, l'université Berklee Valencia en Espagne témoigne des contributions significatives de Youssou Ndour à la scène musicale mondiale, notamment pour avoir partagé le riche patrimoine musical du Sénégal avec le reste du monde.



Nommé pour six Grammy Awards, Youssou Ndour a également reçu le prix du meilleur album de musique du monde contemporaine en 2004 pour l'album Egypt. Outre ses réalisations musicales et ses contributions durables à la culture mondiale, il a eu un impact significatif sur la politique dans son pays d'origine, le Sénégal, en tant que candidat à la présidence et en tant que ministre de la Culture et du Tourisme. Son engagement social s'est étendu au-delà du Sénégal, grâce à son travail avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'UNICEF.



Il a su exploiter le pouvoir de la musique en participant à des concerts de collecte de fonds, tels que la série Live 8, et en travaillant sur des chansons, notamment la reprise de "Biko" de Peter Gabriel avec Lou Reed au profit d'Amnesty International, et la chanson "Wake Up (It's Africa Calling)" de 2009 au profit d'IntraHealth International. Grâce à ces projets créatifs et bien d'autres, il a contribué à définir la musique de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle et à faire connaître la musique et les traditions sénégalaises à un public international.

Par sa musique, sa philanthropie et son activisme politique, Youssou Ndour a influencé des générations de musiciens.



Ce sont ces réalisations, son éthique de travail, son intégrité et son dévouement extraordinaire, incarnant les objectifs d'une éducation à Berklee, qui ont présidé à son choix pour recevoir un doctorat honorifique.



Youssou Ndour rejoint ainsi le cercle des personnalités renommées qui ont reçu le titre de Docteur honorifique de l’Université de Berklee, telles que Duke Ellington, B.B. King, Paul Simon, Edge, Aretha Franklin, Quincy Jones, Sarah Vaughan, Al Jarreau, Herbie Hancock, Count Basie, Chaka Khan, Natalie Cole, Carole King, Oscar Peterson, Smokey Robinson, Patti Austin, Missy Elliott, Burt Bacharach, Billy Joel, Mavis Staples, John Legend, Steven Tyler, Sting, Céline Dion, Lionel Ritchie, Gloria Estefan, Sheila E., George Benson, Joni Mitchell, Gilberto Gil, Ringo Starr et bien d'autres.