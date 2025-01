Distinction catégorie Télévision : Papa Moctar Sélane de la 7 Tv, remporte le premier prix en journalisme d’investigation Le journaliste d’investigation Papa Moctar Sélane, a été distingué en recevant le premier prix en journalisme d’investigation dans la catégorie Télévision. Cette récompense honore les meilleures productions traitant des ressources naturelles au Sénégal, dans le cadre d’un concours organisé par le Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI), en partenariat avec l’ONG Oxfam.

Journaliste à la 7TV, Papa Moctar Sélane est également le coordonnateur de « Grand Angle », un magazine dédié aux grands reportages et enquêtes.



Diplômé de la 33e promotion du CESTI, il s’illustre par son engagement dans le journalisme d’investigation, mettant en lumière des thématiques d’intérêt public, à travers des reportages approfondis.



Cette distinction vient consacrer son travail rigoureux et son apport à une meilleure compréhension des enjeux liés aux ressources naturelles au Sénégal.



