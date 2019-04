Distinction: le journaliste Mbaye Jacques Diop élevé au grade de "Commandeur de l’ordre du Mérite"

Après une première décoration au grade de chevalier de l’ordre nationale du Lion en 2012, alors qu’il était au Ministère de la Fonction Publique, le journaliste Mbaye Jacques Diop a reçu ce matin une nouvelle distinction. Notre confrère qui est conseiller technique au ministère des Sports, a été élevé au grade "Commandeur de l’Ordre du Mérite".



« Sur proposition du Ministre des Sports, Monsieur Matar BA que je remercie vivement, le Président de la République, son Excellence Macky SALL vient de me promouvoir à travers une nouvelle distinction, au Grade de Commandeur de l’Ordre du mérite, du Décret 2019-751, portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite au titre de l’année 2019 », a écrit l’intéressé dans une note parvenue à Leral.

«Je remercie mes deux parents, Mes frères et sœurs, ma femme et mes enfants, mes enseignants de l’école primaire, mes professeurs de l’enseignement secondaire et ceux du supérieur, mes amis d’enfance de la Médina, mes promotionnaires, mes collègues de service, mes confrères de la presse, mes amis du mouvement sportif et mes proches. Tous ceux qui ont contribué à mon éducation et à ma carrière professionnelle », a-t-il ajouté.