Divorce: La célèbre comédienne Nassira Ndiaye s’est séparée de son époux

Entre Nassira Ndiaye et Monsieur Faye, ce n’est plus le parfait amour qui inspirait leurs fans. Le couple qui avait fait le buzz après son mariage a finalement rompu les liens.



Célèbre comédienne, Nassira Ndiaye est désormais libre comme l’air. Elle n’est plus en couple avec Monsieur Faye qui faisait chavirer son coeur.



Dans une interview avec Limametti.com, l’artiste comédienne révélait que Monsieur Faye était un de ses fans avant de s’engager dans une aventure amoureuse avec elle. Malheureusement, cette relation ne va durer que 8 ans.