Divorce : Toutane Diack n’est plus la Sokhna de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni

La journaliste, Toutane Diack n’est plus Madame Mbacké. La journaliste et Serigne Modou Kara Mbacké ne sont plus mariés selon les révélations du journal « Les Echos », dans sa livraison de ce vendredi 06 juillet 2018.



C’est en 2016 que Cheikh Ahmadou Kara Noreyni avait épousé la journaliste Toutane Diack. Serigne Modou Kara Noreyni avait encore surpris son monde. Le général de Bamba Serigne Modou Kara avait pris comme épouse la journaliste Toutane Diack, qui était aussi sa conseillère personnelle chargée de la communication. Le mariage "bien spécial" avait été célébré à Darou Mousty, où se trouvait le marabout pour les besoins du Magal de cette localité.



Rappelons que Toutane Diack est journaliste et... fille de journaliste. Son père, le défunt Babacar Diack, était le correspondant de l'Agence Reuters dans la capitale ivoirienne où il est décédé il y a quelques années. Toutane Diack, qui est redevenue célibataire, est aussi la nièce du talentueux chroniqueur Ibou Fall, Directeur de publication du mensuel satirique "Le P'tit railleur sénégalais".