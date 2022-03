Divorce: le parti politique Mcss Fulla ak Fayda quitte la coalition YEWWI ASKAN WI. Le Mcss Fulla ak Fayda soucieux de l'unité de l'opposition sénégalaise a toujours mis en avant le dialogue, le consensus dans la rigueur, et la sérénité sans faiblesse, a renseigné un communiqué parvenu à Leral.

Lequel fait savoir: "Cette dynamique porteuse de valeurs républicaines fondées sur la conquête du pouvoir par les urnes et la voie pacifique, nous a valu à la veille des élections locales du 23 janvier 2022 de s' engager dans l'ancrage de la coalition YEWWI ASKAN WI en dépit des scissions qui s'opéraient en son sein avec la défection inopportune de quelques partis politiques qui se doutaient déjà de la nature hétéroclites de sa composition".



Le document poursuit: "Ainsi ,le parti politique Mcss Fulla ak Fayda après avoir signé dans la douleur, et l'incertitude la charte constitutive de la coalition YEWWI ASKAN WI, a contribué financièrement à la caution de Yewwi askan wi pour les locales de janvier 2022. Le parti politique Mcss Fulla ak Fayda a battu campagne d'une façon responsable et engagée pour le triomphe final".



Nébuleuse



Pour conclure, "finalement, la nébuleuse qui a engendré les investitures, et les manquements graves visant à fragiliser les institutions de la République du Sénégal dans le simple but inavoué de tirer d'affaire certains leaders de la coalition en maille avec la Justice au détriment de l’élégance républicaine et de la maturité démocratique ont fini de convaincre au bureau politique du parti politique Mcss Fulla ak Fayda de mettre fin à un compagnonnage qui n'a aucun avenir dans un espace démocratique sincère , axé sur l'éthique et la bonne gouvernance".



Divorce



Le parti politique Mcss Fulla ak Fayda déclare officiellement avoir quitté la coalition YEWWI ASKAN WI .



Le Mcss Fulla ak Fayda œuvre pour la mise sur pied d'une coalition forte, démocratique, et républicaine en vue des legislatives de Juillet 2022. Nous rappelons que le Mcss Fulla ak Fayda place la culture au cœur de son projet de société.

