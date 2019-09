Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dix choses qui rendent une femme attirante Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 11:05 | | 0 commentaire(s)| En matière de relation amoureuse, la subjectivité joue un rôle important. Prenons l’avis d’une personne qui nous intéresse sur le sujet : l’homme. En l’occurrence, cet article résume les arguments de Stéphane Edouard, sociologue et conférencier qui ne parle pas en son nom mais en celui des hommes en général…instructif !





1. La féminité



Au réel, cela donne un soin porté à l'apprêtement (une femme apprêtée n'est jamais, jamais laide, indépendamment de son poids, taille et âge objectifs), une aisance verbale (orale, surtout), une connaissance des codes de la séduction, une vulnérabilité (feinte au besoin, etc.).



2. La "modernité"



Les codes de la beauté et de l'apprêtement changeant à chaque génération, la femme moderne ressemble aux icônes de beauté présentes dans l'inconscient collectif masculin du moment. Et pas à celles d'il y a 50 ans.



3. La mémoire des titres et des noms



Rien de plus désérotisant que de découvrir un vernis artistique sur une culture déficiente. Mesdames, quand vous aimez un morceau de musique, un opéra, un livre ou un tableau, pourriez-vous faire l'effort de vous intéresser à l'artiste qui l'a enfanté? Au moins vous souvenir de son nom?



4. La logique



Beaucoup d'hommes (plus que vous ne le croyez en tout cas) sont ouverts à l'existence de logiques ésotériques (astrologie, champs énergétiques, feng shui, etc.). Ils sont même le plus souvent à l'origine de ces méthodes et mouvements de pensée.



5. Des tenues qui se froissent



Une femme apprêtée, oui. Universellement. Mais qui refuse de vous suivre partout où cela pourrait froisser sa robe? De descendre avec vous dans la piscine parce qu'il faudrait qu'elle se lave de nouveau les cheveux? Du vent. Immédiatement.

6. Le sens de l'humour



Pas seulement rire à nos plaisanteries, non. En faire aussi. Ce qui consiste généralement à lire la vie à deux degrés d'interprétation, le premier et un second. Second degré qui, s'il est absent, enterre d'office toute envie de relation durable. Qui peut souhaiter consciemment passer le reste de sa vie avec une femme qui ne le fera jamais, jamais une seule fois, rire? Et ne riez pas, j'en connais...



7. Les surprises



Réservez un théâtre, un hôtel, un avion. Et si vous n'avez pas les moyens de tout ça, achetez des jolies cartes, déposez-y un ou deux mots tendres avec une trace de rouge à lèvres, et direction sa boîte aux lettres. Il n'y a pas que les textos et WhatsApp dans la vie.



8. Lâchez-nous avec votre meilleure amie



On sait que vous avez passé 5 147 heures en moyenne avec elle au téléphone depuis le lycée, qu'elle connaît l'emplacement de tous vos grains de beauté et la liste exacte de toutes vos allergies, qu'elle vous manque lorsque vous vous retrouvez toute seule dans la salle de bains et que vous vous tenez la main en marchant dans la rue parce que ça vous rappelle "le bon temps", mais pitié, arrêtez de lui raconter notre vie intime jusque dans ses détails les plus sordides, parce que le petit sourire qu'elle affiche ensuite à table en nous regardant nous donne envie de l'entarter.



9. Soyez inventive sexuellement

S'allonger sur le dos dans une posture de soumission n'a jamais, jamais, jamais rempli la fonction de "faire l'amour". Sachez être provocante quand il le faut et utilisez l'intimité pour y démontrer de la créativité. Laissez dépasser une bretelle de soutien-gorge rouge, montez-nous dessus sur le canapé ou envoyez-nous un texto chaud (spontané) au bureau en égrenant deux ou trois de vos désirs. Et si possible pas toujours les mêmes.



10. Invitez, une fois de temps en temps!



Vous avez le droit (et la capacité) de régler une addition de temps en temps, on ne vous en voudra pas.







Source: parship.fr



