Djibril War sur l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko: "Et pourtant, un ministre a violé une femme mariée et..." Me Djibril War en parlant du traitement de l’affaire Sonko-Adji Sarr, a fait une révélation de taille: « Il y a eu un autre cas de viol avec un ministre-conseiller et la victime est d’ailleurs une femme mariée ».

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Décembre 2021

Le député soutient que la justice n’a pas à agir en fonction du statut de l’accusé. Sur le même sujet, Djibril War affirme que ce dossier a été étouffé puisque ne se trouvant même pas au tribunal.



Ainsi, Djibril War poursuit: « lorsqu’une jeune fille est victime d’acte inqualifiable, de viol répété, de sodomie et de menace de mort », la justice doit agir sans tenir compte du statut de l’individu, fût-il un député.

