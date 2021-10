Djiby Ndiaye, Pdt du collectif des mareyeurs du Sénégal : «L’ex-Dg du marché central de Pikine doit s’expliquer sur les 140 millions de L’APIX» Le président du collectif des mareyeurs du Sénégal dresse un tableau sombre de la gestion du marché central aux poissons par le Directeur général sortant. Pour Djiby Ndiaye alias « Général », Mouhamadou Abdoulaye Mbaye doit s’expliquer sur l’utilisation du montant dégagé par l’agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX), destiné à des projets bien définis. Dans cet entretien qu’il a accordé à la chaîne Youtube de L’Asnews.sn, Djiby Ndiaye est également revenu sur plusieurs questions. Voici des extraits de l’entretien relayé par le quotidien « L’As »

LAS : Djiby Ndiaye, vous êtes le nouveau coordinateur de la coalition des acteurs de la pêche au niveau du marché central au poisson de Pikine. Vous allez diriger la coordination pour les trois prochaines années. Qu’est-ce qu’on peut attendre de ce mandat ?





Comme vous avez eu à le souligner, c’est un mandat de trois ans. Donc, il nous faudra aller vite à l’essentiel. Les gens me connaissent assez pour porter leur choix sur ma modeste personne.



C’est une mission que nous allons mener ensemble. Je vais tout faire pour fédérer les forces vives de ce marché, car nous avons tous les mêmes aspirations.



Nous allons identifier les problèmes, mettre en place notre programme. Nous allons nous attaquer à certaines difficultés comme le manque de financements, les infrastructures, surtout que le marché central au poisson en a besoin. Nous avons des programmes pour les femmes et les jeunes qui s’activent ici. Avant la fin de notre mandat, nous voulons changer le visage de ce marché.



Nous avons remarqué des voix discordantes lors de l’AG et certains disaient même que le bureau installé n’était pas valable. Que répondez vous ?



Je pense que pour une assemblée générale, il était normal de voir une certaine agitation. Les gens sont tous animés par le désir de servir. Et d’ailleurs, c’est positif. Les gens se disputent pour des postes. Et je pense que c’est tout simplement pour servir. Chacun a le droit de se faire entendre, mais c’est la majorité qui décide. Ce que je peux dire, c’est que le bureau est bel et bien valide. Ceux qui s’agitent, ce sont nos petits frères, nos fils et neveux. Nous allons essayer de les ramener à la raison, car nous sommes une famille.





La Caps s’est fixée comme objectif de s’implanter partout au Sénégal. Selon vous, comment réussir une telle mission ?



La Coalition des acteurs de la pêche au Sénégal (CAPS) ambitionne d’être présente dans tous les départements du pays. C’est une mission noble et avec l’aide de tous, nous y arriverons. Nous saluons le remarquable travail de son président Aliou Thiam qui est un véritable acteur de développement.



A travers la coalition des acteurs de la pêche du Sénégal (CAPS) qu’il dirige, il fait d’énormes efforts dans le secteur. Il prend des initiatives pour appuyer les acteurs de la pêche, sans attendre l’Etat. Si on a une personne aussi engagée et déterminée comme lui, on doit le soutenir et l’accompagner dans sa démarche. Ici au niveau du marché central, nous avons décidé de nous unir pour nous engager derrière la CAPS.



Nous sommes dans une phase de massification, avec l’installation de sections au niveau des différentes localités. Nous allons rencontrer les acteurs, leur vendre notre modèle, notre vision des choses. Et je suis convaincu que la Caps est sur la bonne voie.



Le marché central à un nouveau directeur. Vous, en tant que président du collectif des mareyeurs du Sénégal, quel bilan tirez-vous de sa gestion ?



D’une manière globale, je dirais que sa gestion est catastrophique. Il a laissé ici une image négative de lui et les acteurs ne sont pas contents de sa gestion.

A titre d’exemple, il y avait un projet de l’Apix pour ce marché, dont le coût est estimé à 140 millions. Avec cet argent, il était prévu de construire une mosquée, un restaurant, un mur de clôture, mais aussi prendre en charge l’assainissement. Il n’y a que la mosquée qui est prête.



Vous pouvez voir par vous-même l’insalubrité au niveau de ce marché. Le mur est inachevé et les gens peuvent passer n’importe où pour accéder au marché.

Notre conclusion est qu’il n’a pas utilisé cet argent comme prévu. Nous avions beaucoup de machines à glace au niveau des chambres froides. Mais elles sont introuvables. Nous avons fait venir un huissier pour constater. C’est un dossier que nous suivons pour savoir où est ce qu’il a vendu ces machines.

Pour résumer, sa gestion a été une catastrophe. Il y a un audit qui est en cours. Et je pense que les résultats seront connus de tous.



Mais cet audit en cours ne va-t- il pas perturber la feuille de route du nouveau directeur général ?



Il n’aura pas la conscience tranquille à 100%. Quand tu débarques dans une société et que tu trouves des choses anormales, forcément tu ne seras pas tranquille. Nous avons l’habitude de dire que l’Etat est une continuité. Et ce sera la même chose. Il trouve sur place des problèmes antérieurs. Mais c’est à nous acteurs de le rassurer, l’accompagner dans ses actions.



Nous devons trouver un cadre propice d’échanger avec lui, mais lui donner surtout le temps de s’installer et d’avoir une idée globale de la situation. Il faudra au préalable faire la lumière sur les 140 millions de l’Apix. On ne doit pas étouffer cette affaire. Le Président Macky Sall est un travailleur et il a une ambition pour ce pays.

Mais si aujourd’hui les critiques sont nombreuses, c’est à cause de ces directeurs et autres ministres qui font parler d’eux négativement.

L’As



