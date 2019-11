Docteur Cheikh Diallo : « le Fast Track n’est pas une réalité constatable et palpable » Le Docteur en Sciences politiques, Cheikh Diallo, n’est pas fan du Fast Track prôné par le chef de l’Etat Macky Sall. Du moins, il n’en voit pas, pour l’heure, la matérialisation. C’est en tout cas, ce qu’il a déclaré ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM.

« Le Fast Track n’est pas une réalité constatable et palpable. On voit le ministre de l’Intérieur représenter le chef de l’Etat çà et là. Mais il y a un encombrement administratif à tout point de vue », a dit l’ancien chef du service politique du Soleil.

Et de poursuivre, « il est étonnant de vouloir régler le management gouvernemental, en sautant le poste de Premier ministre. Macky Sall voulait être un super président, il l’est. Il voulait avoir une super présidence, il l’a. je ne vois pas les retombées du Fast Track ».

En définitive, la suppression du poste de Premier ministre, « est une erreur ».



