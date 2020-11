(Document) / Les durées de validité du contrôle technique des véhicules prorogées jusqu'au 31 décembre, mais... Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a décidé de proroger les durées de validité technique des véhicules jusqu'au 31 décembre 2020, compte tenu de la fermeture des centres de contrôles, à cause de la pandémie.

" Compte tenu de la fermeture des centres de contrôle technique sur l'étendue du territoire national en raison de la pandémie de la Covid-19, toutes les durées de validité du contrôle technique des véhicules automobiles devant expirer pendant l'année 2020, sont prorogées juqu'au 31 décembre 2020", fait savoir l'arrêté.





Cependant, durant la période de prorogation de la validité du contrôle technique consécutive au présent arrêté, le propriétaire est tenu d'assurer un entretien correct de son véhicule et de le garder en bon fonctionnement. " Pendant ladite période, les agents responsables du contrôle routier sont tenus de mettre en fourrière tout véhicule dont l'état technique constitue une menace pour la sécurité de ses occupants et celle des autres usagers de la route, conformément aux dispositions de la loi n°2002-30 du 24 décembre 2002 portant Code de la Route et du décret n°2004-13 du 19 janvier 2004 fixant les règles d'application la loi n°2002-30 du 24 2002 portant Code de la Route ", renseigne le document.







