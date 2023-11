Doha: Abdou Karim Fofana reçu par son homologue qatari du Commerce et de l’Industrie, Cheikh Mohammed Al Abdullah Al Thani, ce mercredi

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Novembre 2023 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

En visite au Qatar où il a procédé, lundi dernier, à l’ouverture officielle du pavillon Sénégal à l’Exposition horticole internationale de Doha, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a été reçu ce mercredi 8 novembre 2023, par son homologue qatari du Commerce et de l’Industrie, Cheikh Mohammed Al Abdullah Al Thani, en présence de l’Ambassadeur du Sénégal au Qatar, Mouhamed Habibou Diallo, Zahra Iyane Thiam, Directrice générale de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) et des conseillers techniques.