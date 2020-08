Domaine national - Le projet de décret modifiant le décret 72-1288 retiré et introuvable Selon Enquête, il y a confusion au sommet et s'interroge sur le projet de décret modifiant le décret 72-1288 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation du domaine national.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 07:20 | | 0 commentaire(s)|

A en croire le journal, le projet a été adopté en Conseil des ministres, le 12 août 2020 et retiré le lendemain. Il est introuvable confirme Enquête.



Des sources soupçonnent une volonté de dessaisir les collectivités locales de la gestion de ces terres.



L'ingénieur agronome, Amadou Tidiane Wane estime que "changer à tout prix cette loi risque d'aboutir à une révolution sans précédent".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos