Domicile d’un cadre de Pastef attaqué : Une plainte annoncée contre la coalition Sàmm Sa Kaddù

Le domicile du coordinateur de Pastef dans la commune de Sicap Liberté, a été saccagé dans la soirée du mercredi 13 novembre, renseigne "Seneweb".



Accusant des éléments de la coalition Sàmm Sa Kaddù' d’être les auteurs de cette «agression ignoble », Abdourahmane Diouf, candidat aux législatives sur la liste de Dakar, annonce une plainte et « exige du ministère de l’Intérieur, de prendre immédiatement ses responsabilités et d’agir avec rigueur pour arrêter les coupables et garantir la sécurité des citoyens en général ».