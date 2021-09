Don aux sinistrés dans le cadre du plan Orsec : une plainte du gouverneur de Sédhiou pour vol de matelas Le personnel administratif de la gouvernance de Sédhiou est en train d’être auditionné par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Sédhiou depuis quelques jours. Ce, à la suite d’une plainte du gouverneur de Sédhiou pour vol de 21 matelas destinés aux sinistrés des inondations de l’hivernage précédent, dans le cadre du plan Orsec. L'As

La plainte étant déposée contre X, les enquêteurs ont procédé, sur instruction de procureur, à l’audition du personnel de la gouvernance pour élucider cette affaire de matelas qui ont mystérieusement disparu du magasin où ils étaient stockés. Dans la capitale du Pakao, cette affaire est sur toutes les lèvres.



Et certains même s’interrogent sur la longue durée de stockage de ces matelas qui, pourtant, étaient destinés au secours d’urgence de l’année 2020. Selon nos sources au fait de cette affaire, ces derniers jours ont été marqués par un ballet incessant du personnel de la gouvernance à la gendarmerie pour tirer au clair cette histoire de vol supposé.



Pour le moment, aucune information de l’enquête n’a filtré. Et on n’en sait encore rien sur la date de disparition des matelas, encore moins sur les personnes impliquées. Certaines de nos sources émettent des doutes sur cette disparition de matelas stockés dans une pièce occupée par des éléments de la police.



