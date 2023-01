Don de sang a l'hopital de Kaffrine : 294 poches déjà collectées et plus de 70 à l'hôpital de Kaolack

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2023 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), venant en aide à l’hôpital de Kaffrine, a mis à leur disposition "un stock de plasma" afin de gérer les urgences.



" Le produit a été acheminé par nos services, dans des conditions optimales. Par ailleurs, une collecte de sang est actuellement en cours dans les structures sanitaires de Kaffrine, où plus de 294 poches sont déjà collectées et à l'hôpital de Kaolack, qui est à plus de 70 poches ", informe le CNTS.



Par la même occasion, le CNTS informe qu'il recevra les donneurs ce lundi 9 janvier 2023, à partir de 8 heures et toutes les dispositions seront prises pour un bon suivi des blessés.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook