Dopage dans l’athlétisme : La justice américaine enquête sur Lamine Diack

L’ancien président de l’Iaaf, le Sénégalais Lamine Diack n’est pas sorti de la «mauvaise piste». Alors qu’il est poursuivi en France pour corruption présumée et blanchiment de capitaux, voilà que la justice américaine lui colle une autre affaire. Il s’agit de l’attribution des Mondiaux d’athlétisme de 2021 attribués au Qatar.



Le bureau du Procureur du district Est de New York à Brooklyn (enquête Fifa) fouille les conditions dans lesquelles cette attribution a été faite, révèle le New York Times. Une partie du dossier dévoilée, en janvier, a été instruite sur la base de documents, témoignages et données financières datant de 2013, a révélé le journal new-yorkais dans sa livraison du mercredi, selon « EnQuête ».



"L’année qui a vu la candidature, finalement fructueuse, des Usa pour accueillir les Mondiaux d’athlétisme de 2021 à l’Eugène (Oregon) ainsi que les Jo d’été de Los Angeles de 2028. Si l’instruction n’a pas explicitement mentionné la candidature pour les olympiades de L.A, il a particulièrement insisté sur l’attribution des Mondiaux d’athlétisme de 2019 à Doha (Qatar) et 2021 à Eugene par l’Iaaf", explique le New York Times.