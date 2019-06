Dosiers de l'Ofnac: Seynabou Ndiaye Diakhaté recadre le procureur de la République Bassirou Guèye En marge de l’atelier de validation technique du rapport de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, la présidente de l’Ofnac n’a pas mis de gants pour les points sur les «i» du Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye.

La présidente de l'office national de lutte contre la fraude et la corruption (ofnac) n'a pas appréciée la sortie du procureur de la république qui affirmé avoir «retourné» le dossier du centre des œuvres universitaires de Dakar (coud) à ses enquêteurs qui n'auraient pas interrogé l'ancien directeur général, devenu ministre, cheikh oumar Hann.



Face à la presse hier, seynabou Ndiaye diakhaté a été ferme : «J’ai beaucoup de respect pour mon collègue le procureur de la république,mais ça m’étonnerai qu’il puisse nous retourner nos dossiers d’enquête. La procédure pénale en cours à l’ofnac, n’est pas celle qui est prévue dans le code procédure pénale. L’ofnac ne travaille ni sur l’autorité, ni sur la direction du procureur de la république. Ce sont les officiers de polices judiciaires et les agents de police judiciaires qui travaillent sur son autorité», a asséné l’ancienne doyenne des juges du tribunal hors classe de Dakar. Cette précision faite, Seynabou Ndiaye Diakhaté enchaîne : "le dossier du coud a été transmis au procureur depuis 4 ans. Lui-même il dit avoir reçu 19 rapports de l’ofnac dont celui de petrotim. Et aucun dossier n’a été exploité. Je l’invite plutôt à saisir un juge d'instruction».



Seynabou Ndiaye Diakhaté s'exprimait en marge de l'atelier de validation technique du rapport de la stratégie nationale de lutte contre la corruption.



